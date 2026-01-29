Dolar
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun Resmi Gazete'de

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İsmet Karakaş  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Ankara

Buna göre, Kanun'un 1. maddesi ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyebilme, aykırılık tespiti halinde sorumlulara idari para cezasına dair tutanak düzenleyebilme yetkisi verildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilen Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ve İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyordu.

Depremlerde kaybettiği ailesinin mesleğini sürdürüyor
"Yeniden inşa edilen Malatya'da" trafik yer altı otoparklarıyla rahatlayacak
İstanbul'da Sudan'a destek için düzenlenen istişare toplantısı başladı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek
Bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandı
