Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanan tutarı, bu yıl KDV hariç bireysel eğitimde aylık 7 bin 748 lira, grup eğitiminde ise 2 bin 168 lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 2026'da özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için aylık 2 bin 168 lira oldu.
Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.
Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.