İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Gündem

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplaması aracın üzerine düştü

Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın dış cephe kaplaması şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine düştü, Ateşehir'de de şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin ve bir iş yerinin tentesinin üzerine ağaç devrildi.

Abdülkerim Güzel, Rüveyda Mina Meral  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplaması aracın üzerine düştü Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Beylikdüzü Barış Mahallesi Bestekar Sokağı'ndaki 15 katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden ayrıldı.

Park halindeki aracın üzerine düşen kaplama, bir ağacın dallarına da zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araç, sahibi tarafından bölgeden çekildi.

Dış cephe kaplamasının sokaktan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

Ataşehir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iş yerine zarar verdi

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bir ağaç park halindeki otomobil ile bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.



