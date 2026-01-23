Rekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolü
Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında, enerji piyasasında serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Rekabet Kurumunun NSosyal hesabından, söz konusu protokole ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre, iki kurum arasındaki işbirliği protokolü, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından imzalandı.
Protokolle, enerji piyasası ile çevresel piyasalarda serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.