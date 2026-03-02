Türk Telekom ve grup şirketi Argela'nın İHA Trafik Yönetim Sistemi Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı
Türk Telekom ve grup şirketi Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı) üreticisi EHang ile işbirliği anlaşması imzalayarak geleceğin ulaşım standartlarını belirlemek için stratejik bir adım attı.
Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 5 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Güçlü altyapı ve teknoloji birikimine sahip Türk Telekom, grup şirketi Argela ile gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan 5G tabanlı çözümünü küresel arenaya taşıdı.
Türk Telekom'un güçlü 5G altyapısı ve grup şirketi Argela'nın milli mühendislik gücüyle geliştirilen Argela İHA Trafik Yönetim Sistemi (UTM) platformu, mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimiyle entegre eden yenilikçi ve milli teknoloji olarak geleceğin hava ulaşım sistemleri için küresel standartları belirliyor.
"Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz"
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, şirket olarak milli teknoloji hamlesini gökyüzüne taşımanın büyük gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi çözüm, mobil şebeke yeteneklerimizle hava trafiğini yönetmeye imkan sağlıyor. Bu hamleyle hem ülkemizin ulaşım stratejilerine katkı sunuyor, hem de teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyoruz. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en somut kanıtıdır. İştiraklerimiz ve milli iş ortaklarımızla teknolojide dışa bağımlılığı azaltan çalışmalara imza atarken, ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz."
"Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermekten gurur duyuyoruz"
Argela Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Emanet de yeni nesil telekomünikasyondaki liderliklerini havacılık sektörüne taşıdıklarını belirtti.
5G ve ileri ağ çözümleri alanındaki uzmanlıklarını kullanarak, Argela'nın UTM sistemi aracılığıyla Türkiye'de gelişmiş hava mobilitesini güçlendirecek sağlam dijital altyapı sunmayı ve alçak irtifa bağlantısında yeni standartlar belirlemeyi hedeflediklerine işaret eden Emanet, "Türk Telekom'un liderliğinde yürütülen ileri düzey Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve akıllı kentsel mobiliteye geçişine yön vermekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.
"5G tabanlı hava trafik sistemi çözümü önemli bir adımı temsil ediyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da MWC'de Türkiye adına stratejik öneme sahip işbirliğine tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarına işaret ederek, "Ülkemizin dijital ekosisteminin gelişiminde çok önemli bir pay sahibi Türk Telekom ve küresel ölçekte teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip iştiraki Argela tarafından yerli mühendislik ile geliştirilen 5G tabanlı hava trafik sistemi çözümü, düşük irtifa sahasının güvenli ve akıllı şekilde yönetilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor." dedi.
EHang Operasyon Başkanı (COO) Victoria Jing Xiang ise konuşmasında, Türk Telekom ile gerçekleştirdikleri ortaklığın Türkiye'de düşük irtifa ekonomisinin hayata geçirilmesi yolunda belirleyici bir adımı temsil ettiğini söyledi.
Xiang, "EHang'in sertifikalı insansız eVTOL hava aracı platformunu Türk Telekom'un gelişmiş dijital altyapısı ve İHA Trafik Yönetim Sistemi (UTM) kabiliyetleriyle birleştirerek, güvenli, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır bir gelişmiş hava hareketliliği ekosistemi inşa ediyoruz." diye konuştu.
İstanbul'daki merkezden Kapadokya'daki araç kumanda edildi
Geleceğin ulaşım standartlarını farklı bir boyuta taşıyan bu milli çözüm, uygulama programlama arayüzleri (API) ile UTM sistemlerini tek bir platformda birleştiren yenilikçi uygulama olarak öne çıkıyor.
GSMA tarafından desteklenen "CAMARA API" projesinin en başarılı örneklerinden biri olarak GSMA standında sergilenen çözüm, düşük irtifa hava sahasının güvenli, akıllı ve gerçek zamanlı yönetimini sağlayan dijital regülasyon sistemi sunuyor.
5G Destekli Hava Yönetim Sahası Platformu'nun denemelerinde, Türk Telekom'un İstanbul'da bulunan UTM Merkezi üzerinden kumanda edilen bir insansız hava aracı, Kapadokya semalarında başarıyla uçuruldu.
Argela ve GSMA stantlarında katılımcılara sunulan projenin demo görüntüleri ilgi gördü.