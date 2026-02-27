Türk Telekom milli ekosistemi güçlendiren 5G ve ötesi çözümleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde
Türk Telekom, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri GSMA tarafından İspanya'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında küresel teknoloji dünyasıyla buluşturacak.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji birikimi ve güçlü altyapısıyla dijital geleceğin inşasına öncülük etmeyi sürdürüyor.
5G ve yeni nesil teknolojiler alanında yaptığı stratejik işbirlikleriyle Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırmayı hedefleyen Türk Telekom, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri dünya sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda Türk Telekom, iştiraki Argela ve teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile hayata geçirdiği uygulamaları 2-5 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.
Argela tarafından geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan CAMARA Uygulama Programlama Arayüzleri (API) tabanlı 5G FPV İHA (insansız hava aracı) kullanım senaryosu GSMA standında sergilenecek.
Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümlerinin, 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegre edilmesine yönelik çalışmalar ile Türk Telekom ve i2i Systems işbirliğiyle tamamen milli mühendislik ürünü olarak geliştirilen 5G çekirdek şebeke ürünleri de kongrede duyurulacak.
Ayrıca kongrede, Türk Telekom ve P.I. Works işbirliğiyle hayata geçirilen ve 5G'nin öne çıkan kabiliyetlerinden şebeke dilimlemede gerçek zamanlı performans güvencesi sağlayan yapay zeka destekli otomasyon çözümleri ve mobil şebeke uygulamaları da tanıtılacak.
Türk Telekom ve Qubitrium işbirliğiyle hayata geçirilen, 5G ve 6G şebekelerinde iletişimi uçtan uca ultra güvenlikli hale getiren Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) tabanlı çalışmalar ise video gösterimleriyle tanıtılacak.
"Milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimleriyle milli ekosisteme güç katacak işbirliklerine imza attıklarını belirtti.
Şahin, yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz."
Türkiye'de geliştirilen ileri seviye telekom yazılımlarının küresel değer üretebildiği gösterilecek
Argela CEO'su İsmail Emanet de 5G ve ötesi teknolojileri yalnızca bağlantı altyapısı olarak değil, yeni nesil dijital ekosistemlerin temel platformu olarak ele aldıklarını belirtti.
Emanet, Barselona'da sergilenecek çözümlerin Türkiye'de geliştirilen ileri seviye telekom yazılımının küresel ölçekte nasıl değer üretebildiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Argela UTM Projesi ile hava sahası yönetimi, gerçek zamanlı veri işleme ve güvenli bağlantı kabiliyetlerini 5G altyapısıyla entegre ederek yeni nesil mobilite senaryolarına zemin hazırlıyoruz." ifadesine yer verdi.
i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz da Türk Telekom ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında tamamen yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen 5G çekirdek şebeke (5G Core) çözümlerini küresel teknoloji sahnesine taşıdıklarını ifade etti.
Kapusuz, "Uçtan uca milli 5G Core mimarimiz, bulut tabanlı, ölçeklenebilir ve açık standartlara uyumlu yapısıyla operatörlere esnek, güvenli ve yüksek performanslı bir altyapı sunuyor." ifadesini kullandı.
P.I. Works CEO'su Başar Akpınar da 5G ile mobil şebekelerin yalnızca daha yüksek hız sunan altyapılar olmaktan çıkarak farklı sektörlerin kritik ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen servis platformlarına dönüştüğünü belirtti.
Akpınar, bu dönüşümün sürdürülebilir olması için şebeke dilimlerinin performansının uçtan uca izlenmesi ve servis seviyelerinin güvence altına alınmasının kritik önem taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma kapsamında, '5G RAN Slice Assurance' çözümümüzle dilim bazlı performans görünürlüğünü artırarak servis sürekliliğine ve kalite istikrarına katkı sağladık. Küresel ölçekte edindiğimiz RAN otomasyonu ve yapay zeka temelli optimizasyon deneyimini Türk Telekom'un 5G vizyonu ile bir araya getirmekten memnuniyet duyuyoruz."
"Türkiye'nin yeni nesil haberleşme teknolojilerine somut katkı sunmayı hedefliyoruz"
Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay da uydu tabanlı haberleşme alanındaki işbirliğini geleceğin bağlantı mimarisine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Gümüşay, karasal olmayan şebeke (NTN) çözümlerinin 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegrasyonuna yönelik çalışmaların daha ileri aşamaya taşındığını belirterek, "Plan-S olarak uzay ve yer segmentindeki yetkinliklerimizi, Türk Telekom'un güçlü altyapısı ve deneyimiyle bir araya getirerek Türkiye'nin yeni nesil haberleşme teknolojilerine somut katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Qubitrium CEO'su Kadir Durak da geliştirdikleri kuantum ağ çözümlerini Türk Telekom ile gerçekleştirilen demo çalışmasında gerçek kullanım senaryolarında test ettiklerini belirtti.
Durak, Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) tabanlı çalışmaların 5G ve 6G şebekelerinde iletişimi uçtan uca ultra güvenlikli hale getirdiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.