Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 5 müfettiş yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığında da 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Zeynep Duyar  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, GİB'e İstanbul'da görev yapmak üzere 655 gelir uzman yardımcısı alınacak.

Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

