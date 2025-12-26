Dolar
42.92
Euro
50.58
Altın
4,515.75
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
88,728.00
BIST 100
11,284.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Gündem

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Adalet Bakanlığınca, "2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Ankara

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ile icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 lira olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 800, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 lira ödenecek.

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için de 5 bin 100 lira bilirkişi ücreti verilecek.

Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için ise 5 bin 900 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

Yeni tarife 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı
İstanbul 2025'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Benzer haberler

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak
Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi

Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi
Ceza muhakemesindeki tanıklara 130 ila 200 lira ücret ödenecek

Ceza muhakemesindeki tanıklara 130 ila 200 lira ücret ödenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet