İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda davanın görülüp soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'daki adliyelerde, 2025 yılında bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar gündeminin ilk sıralarındaki yerini aldı.
İstanbul
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl kentteki adliyeler ve Marmara Cezaevi karşısındaki salonlarda Türkiye ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava görüldü, soruşturma yürütüldü.
Söz konusu soruşturmaların çoğu tamamlanırken, bazı davalar karara bağlandı. Bu yıl, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ve bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kamuoyunun gündemini oluşturdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin başlatılan soruşturmada, o dönem Beşiktaş Belediye Başkanı olan Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından Balıkesir'de gözaltına alındı, örgüt elebaşı Aktaş ise evinde yakalandı. Akpolat ve Aktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler 17 Ocak'ta tutuklanırken, Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu.
Devam eden soruşturmada, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer de bu soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile belediyelerdeki bazı üst düzey yöneticiler tutuklandı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Tutuklanan 7 belediye başkanı İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılırken, Tutdere hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine göreve iade edildi.
Soruşturmada birçok şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aktaş tahliye edildi.
Soruşturma, 20 Ekim'de tamamlanarak, 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 1'i görevde toplam 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.
Belediye başkanlarına ceza istemleri
İddianamede, şüphelilerden Aktaş'ın 450 yıla, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Akpolat'ın 337 yıla, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Çaykara'nın 15 yıla, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Özer'in 9 yıla, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Aydar ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin 122'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Rüşvet aldıkları iddia edilen CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyası, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilirken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkındaki soruşturma dosyası ayrıldı.
"Rüşvet almak" suçundan hakkında "takipsizlik kararı" verilen Ahmet Özer, iddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptıyla 11 Kasım'da tahliye edildi.
Heyet duruşmanın 27 Ocak-20 Şubat tarihlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılmasını kararlaştırdı.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde beyanda bulundu.
HTS kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
O dönem İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
"Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından verilen karar kapsamında aralarında İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda şüpheli 19 Mart'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri 22 Mart'ta tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülürken, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade veren İmamoğlu, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı gün İmamoğlu ile Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan İmamoğlu ve Çalık, görevlerinden uzaklaştırıldı.
Soruşturmada 8'i aşkın operasyon düzenlenirken, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı, bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
Devam eden soruşturmada, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari ve Sarp Yalçınkaya'nın aralarında bulunduğu iş insanları ile bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
İfade veren bir kısım şüpheliler tahliye edilirken, bazıları verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmedi. Ayrıca soruşturmada bazı şüphelilerin şirketlerine ve bankalardaki kasalarına el konuldu.
Ceza istemleri
Savcılıkça, 105'i tutuklu 407 sanık hakkında yürütülen soruşturma 10 Kasım'da tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören", 16 kişi de "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
Tutuklu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olarak yer aldığı iddianamede, tutuklu şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile tutuksuz şüpheli Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" bulundu.
İddianamede, İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile "Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Keleş'in 1542 yıl 8 aya kadar hapsi istenen iddianamede, Ongun'un 779 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, Yıldız'ın 251 yıla kadar hapsi öngörülürken, Soytekin'in de 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Firari şüpheli Gülibrahimoğlu'nun 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede şüpheli Gün'ün 40 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.
Yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi Soytekin, Gün ve Yıldız hakkında, TCK'nın "etkin pişmanlık" hükmünce indirimin uygulanması iddianamede talep edildi.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan'ın, 91 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Kamu zararı tespiti
Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten günümüze kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının suç tarihleri itibarıyla (Güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret, (Örgüt elebaşı ve yöneticilerini suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu." değerlendirmesi yapıldı.
İBB tarafından 14 yurt dışı finansmandan başka, raylı sistemlerde kullanmak üzere toplamda 69 milyar 516 milyon 54 bin kredi alındığı belirtilen iddianamede, kredinin bir kısmının yurt dışı finansal kuruluşlara, bir kısmının iştirak şirketleri, bir kısmının da örgüte bağlı şirketlere aktarılarak toplamda 39 milyar 872 milyon 870 bin lira kamu zararına sebep olunduğuna ilişkin tespit yer aldı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, 105'i tutuklu 407 sanığın yargılanmasına 9 Mart'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda başlanmasına karar verdi.
Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İSKİ, İGDAŞ, İSBAK, Boğaziçi Tesis Yönetimi ile ilgili soruşturmalar ise devam ediyor.
Bazı belediyelere yönelik diğer soruşturmalar
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alındı.
Soruşturmada tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan Köseler'in aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.
İddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması, 25 zanlının da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın son duruşmasında aralarında Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanık tahliye edildi. Köseler ile 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine 6 Eylül'de yeniden tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında, 21 Şubat'ta 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamenin kabul edildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan Özer, 14 Temmuz'da tahliye edildi. Görülen son duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Özer'in "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan Özer'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi ve duruşma 23 Ocak'a ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında o dönem Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'ün de arasında olduğu bazı şüpheliler 31 Mayıs'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgün, 3 Haziran'da tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Akgün ile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 6 kişinin ihbarcı olması üzerine, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Kabadayı tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılırken, söz konusu soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında o dönem Belediye Başkanı olan Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bazı şüphelilerle birlikte tutuklanan Mutlu, görevinden uzaklaştırılırken, soruşturma devam ediyor.
Ayrıca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tutuklanan İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konularak soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında 22 Ocak'ta iddianame hazırlandı.
İddianamede, Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 12'şer yıl 3'er aya, diğer 12 şüphelinin ise "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılandığı davanın 3'üncü celsesi Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesince 29 Ocak'ta görülecek.
Kılıç hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan başka bir iddianamede de "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılması talep edildi. Kılıç'ın Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ilk duruşması, mal varlığı tespiti ve bilirkişi raporuna ilişkin hususların celse arasında yerine getirilmesi ile davanın Maliye Bakanlığına ihbar yapılmasına karar verilerek ertelendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile 8 şüpheli hakkında ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapıya ilişkin yıkım kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 6 Şubat'ta iddianame hazırlandı. Söz konusu davanın duruşması Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında 11 Şubat'ta gözaltı kararı verildi. Soruşturmada gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün olduğu 10 zanlı 13 Şubat'ta tutuklandı.
Yürütülen soruşturma 6 Mart'ta tamamlanarak, Gür, Yüksel ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesinin aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada Yüksel ve Gür'ün arasında olduğu 7 sanık tahliye edilirken, duruşma 18 Şubat'a ertelendi.
Ekrem İmamoğlu'na ilişkin soruşturmalar
O dönem İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından 20 Ocak'ta soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İmamoğlu bu davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Nisan'da hakim karşısına çıktı. Davayı 16 Temmuz'da karara bağlayan mahkeme, İmamoğlu'nu oy çokluğuyla "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçundan ise oy birliğiyle beraatine karar veren heyet, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. maddesinin uygulanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 27 Ocak'ta, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 17 Şubat'ta İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun bu suçtan yargılandığı davanın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen son duruşması, dosyanın mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verilerek 30 Mart'a ertelendi.
Sahte diploma iddiası
İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 22 Şubat'ta soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.
Başsavcılıkça 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde TCK'nın 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edilen iddianamede, ayrıca İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi istendi.
İmamoğlu'nun bu kapsamda yargılanmasına başlandı ve görülen son duruşma, diploma iptaline ilişkin "İstanbul 5. İdare Mahkemesinin kararını bekletici sebep olarak kabul edilerek" 16 Şubat'a ertelendi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan verilen 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak dosyayı Yargıtay'a gönderdi.
İmamoğlu'nun 2 cumhuriyet savcısına yönelik "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı dava, ön ödeme yaptığı gerekçesiyle düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklandıkları soruşturma sürüyor.
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, 24 Ekim'de karara bağlandı. Duruşma savcısının mütalaa hazırla için süre talebini reddeden mahkeme, İmamoğlu'nun beraatine karar verdi.
"Yasa dışı bahis" ve "uyuşturucu" soruşturmalar gündemde yer tuttu
Söz konusu soruşturmaların çoğu tamamlanırken bazı davalar ise karara bağlandı. Bu yıl, "yasa dışı bahis" ile "uyuşturucu" suçları kapsamında yürütülen soruşturmalar kamuoyunun gündemini oluşturdu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri ve Show Televizyon Yayıncılık'ın 121 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturmada bazı şirketlere daha kayyum atanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, iş insanı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.
Soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Söz konusu soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis konusuna ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Durmaz tutuklanırken, Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Durmaz, hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davada tahliye edildi. Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla Saadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan beşer yıl üçer aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanık, beşer yıl üçer aya kadar hapis istemiyle İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
Şarkıcı Ortaç ile Erbil mahkemeye çıktı
Şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 25 Şubat'ta "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Mehmet Ali Erbil de İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "yasa dışı bahse teşvik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbil hakkında da hükmün açıklanmasına geri bırakılma kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Payfix' isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı, bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı"na ilişkin iddiayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına, bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulması kararı verilen soruşturmada, Kork ile bazı şüphelilerin toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Soruşturmada Kork'un da arasında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.
Erkan Kork'un da arasında olduğu 12 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından yirmi altışar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istenen iddianamede, diğer 43 sanığın da 17 yıla kadar hapsi talep edildi.
Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Karslı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu bazı zanlılar tutuklandı.
Soruşturmada, Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul'da, bahis sitelerine entegre panel sistemin kurulu olduğu yasa dışı finans evlerinde bahis oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan çok sayıda şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği belirlendi.
Kimliklerine ulaşılıp, gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.
Kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen zanlılara da operasyon yapıldı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyum atandı, şirketin 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler tutuklanırken soruşturma devam ediyor.
PAYCO'ya "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturma
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklandı. İncelemelerde şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaştığı bilgisine ulaşıldı.
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulurken 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbirinin uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Ayrıca kentteki başsavcılıklarca yasa dışı bahisle ilgili yürütülen soruşturmalarda, çok sayıda şüpheli tutuklandı, bazılarının hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı belirlendi.
Soruşturmada yapılan operasyonda, gözaltına alınan 20 zanlı "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" gibi suçlardan tutuklandı.
Futbolda bahis" soruşturması gündemi belirledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasını süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul etti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından iki soruşturma birleştirildi.
"Futbolda bahis" soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.
Gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanıp, hastaneye sevk edilen futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı bazı zanlılar hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, sosyal medya mecralarında yasa dışı bahis ile kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu ve yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Ayrıca şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle Fedlan Kılıçaslan hakkında da mal varlığına el konulup, kırmızı bülten kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda, yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, zanlının SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kayyum atandı.
Soruşturmada gözaltına alınan sunucu Okan Karacan hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı.
İstanbul'da geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent genelinde geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmaları başlatıldı. "Uyuşturucu madde temin etmek" "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" gibi suçlardan yürütülen soruşturmalarda, çok sayıda ünlü isme Adli Tıp Kurumunda (ATK) test yaptırıldı, ifadelerine başvuruldu.
Soruşturma kapsamında, şarkıcılar Ziynet Sali Safter, İrem Derici ile Hadise Açıkgöz, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, avukat Feyza Altun ile Duygu Özaslan Mutaf, Dilan ile Engin Polat, Derin ve Deren Talu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan örneklerinin alınması için ATK'ya götürüldü.
Analizlerde Dilan Polat, Derin ile Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde ise yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.
Testlerde Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci'nin saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi.
Madde tespit edilemeyen Mutaf, Babataş, Yazıcıoğlu, Aral, Orcan, Açıkgöz ve Özpirinçci hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.
Spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ile Hande Sarıoğlu da kan örneği ve ifadeleri alınan isimler arasında yer aldı.
Test verdikten sonra ATK'den ayrılan Cebeci, daha sonra ek deliller doğrultusunda yeniden adliyeye çağırıldı. Cebeci, ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.
Devam eden soruşturmada, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan tutuklanırken Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
ATK'nın raporuna göre, Ersoy, Yıldız, Manaz, Gülan, Öztay ve Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.
Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlenirken Ayabaktı, Kılınç ve Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı.
Soruşturmada, şüpheli Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılıp, mal varlıklarına el konuldu. Şüpheli Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Devam eden süreçte oyuncular Melisan Döngel ile İrem Sak, fenomen Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcılar Aleyna Tilki ile Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sak, Biliç, Yıldız, Tilki, Döngel ve Güney gözaltına alındı. Şüpheliler, ATK'de kan ve saç örneği vermelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmada, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yakalanan Eyüboğlu, test yapılması ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Aynı zamanda şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Eser Gökhan Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Gizem Türedi de gözaltına alındı.
Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüpheliler Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı'nın ATK'de verdiği örneklerin ardından savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çarşamba günü Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkarıldı.
Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek", "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.
Saran, ifadesinin ardından ATK'ye sevk edildi. Ardından yeniden adliyeye getirilen Saran hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sadettin Saran'dan alınan örneklerle ilgili hazırlanan raporda, saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu belirlendi.
Elde edilen ek deliller neticesinde Saran, 24 Aralık'ta "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Saran, çıkarıldığı hakimlikçe "imza atma" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Söz konusu soruşturmalar ise devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu'na saldırı soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlattı.
Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 249 aktivistten 96'sının "şikayetçi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla 4 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, o dönem Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler ifadeye çağrıldı.
Soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede Çelik, Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında olduğu 10 şüphelinin, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ayrıca davacı Özlem Erkan'ın şikayet dilekçesi üzerine 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen kongre hakkında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Bu davada mahkeme, 2 Eylül'de CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren görevlendirilmelerine hükmetti. CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran'da, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlanması üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede Aknar, Özdemir, Yavuz ve Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, karikatürün sahibi Pehlevan hakkında ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Aknar, Yavuz, Özdemir ve Okçu itiraz üzerine tahliye edildi. Sanıkların İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.
FETÖ'nün güncel yapılanması
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli 9 ilde 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da arasında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
Aynı mahkemede, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı dava da sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından ayrı soruşturmalar başlatıldı. Gözaltına alınan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta tutuklanırken, hakkında hazırlanan iddianamede aynı suçtan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Beyoğlu'nda 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bombayı caddeye bırakan tutuklu sanık Ahlam Albashır'a yerel mahkemece verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1794 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 sanığın Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava sürüyor.
İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, 4 Eylül'de tutuklandı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Gül'ün maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı ve "silahla tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Gül'ün yargılanmasına Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.
Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 9 sanık, 29 Aralık'ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakim karşısına çıkacak. Sanıklardan Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Suç örgütü davasında karar
İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen, aralarında elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu suç örgütü üyesi 362 sanığın yargılandığı dava karara bağandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, örgüt elebaşı Boyun, örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın henüz yakalanmadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verildi.
Mahkeme heyeti, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, Zafer Boyun'u da 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 258 sanık hakkında ise 1 ila 700 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.
Davanın sanıklarından rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan beraat ederken, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.
Heyet, 62 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatini, hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının düşmesini, 15 sanığın ise tutuklanmasını kararlaştırdı.
Şişli'de 6 Ekim'de, aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede öldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 9 şüpheli tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, Öktem'in öldürülmesinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğine ilişkin tespitler yer aldı. Söz konusu soruşturma sürüyor.
Çekmeköy'de bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki özel harekat polisi Emre Albayrak 8 Aralık'ta şehit oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden olduğu öğrenilen 5 şüpheli tutuklandı.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında avukatlara yönelik soruşturmalar
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, aynı soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan sanıklar Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklandı.
İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz da "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın için de adli kontrol tedbiri uygulandı.
Avcılar Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "zincirleme şekilde tek bir ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 4 Mayıs'ta düzenlenen anma töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Savcılık, Tengioğlu hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
Tengioğlu, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargılanan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluğun devamına karar verildi.
Anadolu 18. Aile Mahkemesince iş insanı İnan Kıraç'ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptali kararlaştırıldı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur, Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 1 Mart'ta resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Köksal, görevinden istifa etti. Köksal hakkında soruşturma tamamlanarak 10 Nisan'da "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Köksal 9 Mayıs'ta suça ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan 11 Kasım'da tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince başlandı.
Fal uygulamasının sahibine dava
Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip, bunları yurt dışına çıkardığı iddia edilen "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Taşdelen, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında soruşturma başlatılarak, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Manifest Grubu üyelerine hapis cezası
Manifest Grubu'nun, 6 Eylül'de, Küçükçiftlik Park'ta verdiği konsere ilişkin müzik grubu üyeleri ile yanlarında çalışan bir kişinin "hayasızca hareketlerde bulunma" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılarak, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.
"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hazreti Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, haklarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Otelde kalan ailenin zehirlenmesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, konakladıkları otelden alınan örneklerin toksikolojik analizlerinde, böcek ilacı içerisinde bulunan etken maddelerin tespit edildiği kaydedildi.
Mütalaanın ardından, tutuklu bulunan gıda sektörü çalışanı 4 şüpheli tahliye edilirken, söz konusu soruşturma sürüyor.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasının soyulması
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin yurt dışına kaçtığı belirlenirken, gözaltına alınan bazı şüpheliler tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.