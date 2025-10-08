Dolar
41.71
Euro
48.51
Altın
4,036.83
ETH/USDT
4,477.30
BTC/USDT
122,500.00
BIST 100
10,830.28
Ekonomi

Borsa İstanbul'da 9 ayda 22 sektörden 17'si pozitif seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın 9 ayında yüzde 12,02 değer kazanırken, bu dönemde sektörlerden 17'si pozitif bir seyir izledi.

Tunahan Kükürt  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Borsa İstanbul'da 9 ayda 22 sektörden 17'si pozitif seyretti

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, BIST 100 endeksi yılın 9 ayında dalgalı bir seyir izledi. Yeni yıla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ocak ayını pozitif tamamladı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin tarife söylemleriyle düşüşe geçen endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş kaydetti.

ABD yönetiminin uyguladığı "karşılıklılık esaslı" tarifelere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçen endeks, haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamlarken, ağustos ayında 11.605,30 ile rekor kırdı. Endeks eylülde ise değer kaybetti.

Endeksin ocak-eylül dönemindeki performansına bakıldığında, bu dönemde yatırımcısına yüzde 12,02 kazanç sağladığı görüldü. Bu dönemde endeksi oluşturan 22 sektörden 17'sinin yükselmesi, 5’inin ise gerilemesi dikkati çekti.

Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 52,9, inşaat yüzde 47,21 ve orman, kağıt ve basım yüzde 42,21 artışla en çok değer kazanan sektörler olarak sıralandı.

En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 21,39 ile spor oldu. Bu sektörü yüzde 10,56 ile sigorta, yüzde 2,71 ile taş toprak, yüzde 2,38 ile gıda ve içecek, yüzde 1,59 ile ticaret endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün ise BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.

Yılın 9 ayında BIST 100 endeksi ve diğer endekslerin puan ve yüzdeleri şöyle:

Endeksler2024 Yıl Sonu Kapanış2025 Eylül kapanışYüzde değişim (%)
Finansal Kiralama Faktoring3.874,9520.554,36430,44
Turizm1.301,191.990,4652,97
Gayrimenkul3.587,505.485,1452,90
İnşaat11.505,7316.938,0247,21
Orman Kağıt Basım5.624,077.998,2142,21
Madencilik7.052,049.044,8628,26
Tekstil Deri3.756,944.726,5025,81
Menkul Kıymet Yatırım3.567,254.433,0424,27
Elektrik512,13630,4823,11
Holding ve Yatırım8.914,4710.710,6420,15
Metal Ana Sanayi16.396,3919.174,0716,94
Kimya Petrol Plastik11.536,0213.451,6616,61
Ulaştırma33.948,5638.769,5414,20
Bilişim4.875,275.465,8312,11
BIST 1009.830,5611.012,1212,02
İletişim2.326,222.493,147,18
Banka14.554,7515.490,176,43
Metal Eşya Makine21.119,3721.758,653,03
Ticaret25.385,8124.982,24-1,59
Gıda İçecek11.495,8811.221,98-2,38
Taş toprak14.102,6213.721,00-2,71
Sigorta66.509,3359.485,33-10,56
Spor3.162,242.485,72-21,39
