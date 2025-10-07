Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 10.741,77 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,90 puan ve yüzde 0,06 artışla 10.741,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,82 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 5,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de dış ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet