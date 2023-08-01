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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Ekonomi

Bakan Şimşek, depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı.

Seda Tolmaç, Mert Davut  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Bakan Şimşek, depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini açıkladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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