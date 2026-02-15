Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,078.00
BTC/USDT
70,664.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MASAK yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi.

Deniz Çiçek Palabıyık, Hülya Ömür Uylaş  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
MASAK yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 2025 yılında suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla mücadelesini sürdürdü.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken hem suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi ve söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.

Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de bu kapsamda önlendi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulmasına tedbir

MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistemden dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlem alındı.

Bu çerçevede, 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerle yasa dışı bahis gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla finansal sistem içinde hareket etmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında el koyma işlemi uygulandı.

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.

Çalışmalar kapsamında, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları ortaya çıkarıldı. Bu altyapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri işlemlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği tespit edildi ve faaliyetlerini engelleyici tedbirler geliştirildi.

Finansal sisteme yönelik tedbirler artırıldı

MASAK, suç gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri güçlendirdi. Buna göre sanal POS'lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler artırıldı ve tedbirler alındı.

Kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi amacıyla transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının özellikle ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi riskler yarattığı tespit edilerek, buna yönelik mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler uygulamaya alınarak MASAK yükümlülükleri güncellendi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesini veya aklanmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı tespit edilen bazı ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar hakkında adli süreçlerin başlatılması ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla gerekli raporlamalar yapıldı.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçildi ve çok sayıda hesap kapatıldı.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporlar, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla önemli katkı sağladı.

Bakan Şimşek'ten vatandaşlara emanet hesap uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar konusunda vatandaşları uyararak, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim. Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir." dedi.

Ayrıca, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirket kurduklarının, bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiği bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işlemlere kararlılıkla devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Çocuğu şiddetten korumanın ilk yolu onu gerçekten dinlemekten geçiyor
Nezarethanedeyken aldığı kararla bağımlılıktan kurtulup kendini uyuşturucuyla mücadeleye adadı
On bir ayın sultanı ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MASAK yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi

MASAK yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Bakan Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Monticelli ile bir araya geldi

Bakan Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Monticelli ile bir araya geldi
Bakan Şimşek'ten Türkiye dayanıklılığını koruyor mesajı

Bakan Şimşek'ten Türkiye dayanıklılığını koruyor mesajı
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet