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Ekonomi

Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu hedefin 1 ile 1,6 puan altında olur

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu hedefin 1 ile 1,6 puan altında olur

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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