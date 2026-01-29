Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Nur Candan  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, "İşsizlik oranı, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranının aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla 'Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesini korudu. İş gücü, 35 milyon 421 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

