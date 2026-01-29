Dolar
43.42
Euro
52.09
Altın
5,527.34
ETH/USDT
2,948.90
BTC/USDT
88,072.00
BIST 100
13,649.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, NSosyal hesabından, 2025 yılı aralık ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir." değerlendirmesini yapan Yılmaz, aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizliğin yüzde 7,7 oranıyla aylık iş gücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine indiğini ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşıdığını bildirdi.

Yılmaz, gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizliğin 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM'den (Kur Korumalı Mevduat) çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğimiz kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken, ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde kaybettiği ailesinin mesleğini sürdürüyor
"Yeniden inşa edilen Malatya'da" trafik yer altı otoparklarıyla rahatlayacak
İstanbul'da Sudan'a destek için düzenlenen istişare toplantısı başladı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek
Bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir

Türkiye'de işsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı İzleme Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim için KKTC'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim için KKTC'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet