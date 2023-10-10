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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergeyi bugün Meclis'e sunacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi.

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici  | 10.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Bakan Işıkhan: Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergeyi bugün Meclis'e sunacağız

Ankara

Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Bugün sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." dedi.

"Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil"

Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil." yanıtını verdi.

Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.

"Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak"

Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yürütülen çalışmalara dair soru üzerine Işıkhan, "Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık ve sigortalılarımıza bildirdik. 120 bine yakın dosyamızla ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Hedefimiz, 120 bin dosyamızı aralık ayının ortasında bitirmek." dedi.

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.

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