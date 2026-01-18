Dolar
Ekonomi

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 327 ton buğday satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi, 327 ton buğdayı satışa çıkardı.

Hülya Ömür Uylaş  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 327 ton buğday satacak

Ankara

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 327 ton mahsul buğdayı bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

buğday

İhalede muhammen tutar 4 milyon 479 bin 900 lira, geçici teminat 223 bin 995 lira olarak belirlendi.

İhale, 29 Ocak'ta işletmenin Eskişehir'deki ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

