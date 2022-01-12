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Ekonomi

Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974'ten bu yana en yüksek artış

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, petrol ve metal ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle geçen yıl 2020'ye göre yüzde 9,8 artarak 1974'ten bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Bahattin Gönültaş   | 12.01.2022
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974'ten bu yana en yüksek artış

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,8 arttı.

Destatis açıklamasında, "Bu, ilk petrol krizinin ardından 1974'ten bu yana en yüksek yıllık değişim oranı." denildi. 1974'te bir önceki yıla göre artış yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, "Yıllık olarak toptan eşya fiyatlarındaki yüksek değişim oranlarında, petrol ürünleri ve metal fiyatlarındaki artış belirleyici oldu. Ayrıca, salgınla bağlantılı olarak 2020'de birçok ham madde için düşük fiyat seviyesinden dolayı baz etkisi de var." ifadeleri kullanıldı.

Petrol ürünleri geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32 ve metal fiyatları yüzde 44,3 artış kaydetti. Aralıkta hayvan yemi fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 21,8 olması dikkati çekti.

Bu arada, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2, Aralık 2020'ye kıyasla da yüzde 16,1 yükseldi.

Aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle geçen ay yüzde 5,3'e çıkarak yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu da (SVR) ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

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