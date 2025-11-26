Dolar
logo
Ekonomi

Almanya'da şirketler zayıf ekonomiyle işten çıkarmalara devam ediyor

Almanya'da şirketler, ekonomik durgunluk ortamında işten çıkarmalara devam ederken, personel planlamalarında daha temkinli davranmaya başladı.

Bahattin Gönültaş  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Almanya'da şirketler zayıf ekonomiyle işten çıkarmalara devam ediyor

Berlin

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ekimde 93,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 92,5 puana indiği belirtildi. Barometrenin, Kovid-19 salgınından bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'daki şirketler, personel planlamalarında daha kısıtlayıcı hale geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, neredeyse tüm sektörlerde personel sayısını azaltma eğilimi devam etti.

Sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik durgunluğun sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarma yapıyor. Bu eğilim yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Hizmet sağlayıcılar da personel planlamalarında daha temkinli davranmaya başladı. Yaklaşan yılbaşı alışveriş sezonuna rağmen perakende şirketleri daha az personel istihdam etmeyi planlıyor.

İnşaat sektöründe işgücü talebi hafifçe arttı. Bu sektörün barometresi Mayıs 2022'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "Birçok şirket işten çıkarmalara devam ediyor. Ekonomideki durgunluk nedeniyle işgücü piyasası eğilimi zayıf seyrini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük şirketler, büyük işten çıkarmalar planlıyor

Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke 2 yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Son olarak, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch'un 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkaracağı açıklandı.

