Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,130.67
ETH/USDT
2,891.00
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,844.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Dünya

Almanya ekonomisi 3. çeyrekte zayıf ihracat ve tüketimle durgunluk yaşadı

Almanya ekonomisi, tüketici harcamalarının düşmesi ve ihracatın azalması nedeniyle üçüncü çeyrekte yine büyüme kaydedemedi.

Bahattin Gönültaş  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte zayıf ihracat ve tüketimle durgunluk yaşadı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ekim’de öncü verilerle açıkladığı yüzde sıfır büyümeyi teyit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca, üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "GSYH'de üst üste iki çeyrek küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı.

Başta makine, alet ve araçlar olmak üzere ekipman yatırımları önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, inşaat yatırımları da yüzde 0,5 azaldı.

Özel tüketim de 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez, yüzde 0,3 daraldı.

Kamu harcamaları ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Destatis Başkanı Ruth Brand, "Zayıf ihracat, üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Ancak yatırımlar hafif bir artış gösterdi.” ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisinde toparlanma beklenmiyor

Öte yandan, yılın dördüncü çeyreğinde de zayıf siparişler nedeniyle Alman ekonomisinde toparlanma beklenmiyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) dün açıkladığı anket sonuçlarına göre, İş Ortamı Güven Endeksi, ekimdeki 88,4 puandan kasımda beklenmedik bir şekilde 88,1 puana düştü.

Ifo açıklamasında, Alman şirketlerin ihracat beklentilerinin düştüğü ve uluslararası rekabet gücünün zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

Almanya ekonomisi 3. çeyrekte zayıf ihracat ve tüketimle durgunluk yaşadı

Almanya ekonomisi 3. çeyrekte zayıf ihracat ve tüketimle durgunluk yaşadı

Almanların yüzde 82'sinin İsrail'in Gazze saldırılarına verilen askeri desteğe karşı olduğu belirlendi

Alman savunma şirketi Diehl, hava savunması için Ukrayna'ya yeni IRIS-T teslimatı yapacak

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni kasımda beklentinin aksine azaldı

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni kasımda beklentinin aksine azaldı
Makine ihracatında 23,6 milyar dolarla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı

Makine ihracatında 23,6 milyar dolarla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Almanya'da sosyal medyada memurlara yönelik "parazit" paylaşımında bulunan kişinin evi polislerce basıldı

Almanya'da sosyal medyada memurlara yönelik "parazit" paylaşımında bulunan kişinin evi polislerce basıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet