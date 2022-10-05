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Ekonomi

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya’da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 05.10.2022
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya’da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor

Berlin

Ifo, şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde Almanya’daki şirketlerin yüzde 53,5’i gelecek 3 ayda fiyatlarını büyük ölçüde artırmak istediklerini belirtti. Ağustos ayında bu oran yüzde 48,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu oran gıda sektöründe ise Ağustos'taki 96,9 puandan eylülde 100 puana yükseldi.

Özellikle eczanelerin yüzde 92’sinin gelecek aylarda fiyatları yükseltmeyi planlaması dikkati çekti.

Konaklamada fiyatları yükseltme oranı 87,4 puan, bina hizmetlerinde 78,0 puan ve otellerde 62,4 puan oldu.

"Ne yazık ki enflasyon dalgası azalmıyor"

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gıda sektöründe fiyat artış beklentilerine dikkati çekerek “Ne yazık ki, bu muhtemelen enflasyon dalgasının azalmak üzere olmadığı anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 18,7 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşmişti.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini belirtmişti.

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