Almanya'da bir grup anne, hükümete İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yaptı
Almanya'da kendilerini "Mütter und mehr gegen Merz (Anneler Merz'e karşı)" olarak adlandıran anneler grubu, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek amacıyla Başbakanlık binası önünde bir eylem düzenledi.
Berlin
Annelerden oluşan inisiyatif, Alman hükümetinin İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalmasına ve eylemsizliğine karşı tepki gösterdi.
İnisiyatif, Alman hükümetine ve Başbakan Friedrich Merz’e seslenerek, "İsrail’in yardım girişlerini engellemesine karşı daha sert tavır alınması, İsrail’e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu ve tüm silah ihracatının durdurulması, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle askıya alınması, Almanya’da toplanma özgürlüğünün korunması ve Filistin’le dayanışma içindeki seslerin kriminalize edilmesine son verilmesi"ni istedi.
Dağıtılan basın bildirisinde, "Aylar süren insani felaket karşısında siyasetin etkisiz kalması kabul edilemez. Almanya, İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Almanya’da Filistin’le dayanışma içinde olan kişilerin sıklıkla kriminalize edilerek polis şiddetiyle karşılaştığına işaret edilen bildiride, Gazze’nin yanı sıra Sudan ve Kongo’daki insani krizlere de atıfta bulunularak, "Bu çatışmalarda siviller, siyasi güç mücadelelerinin ve şiddetin bedelini ödüyor. Biz insanlık, dayanışma ve adalet için ses çıkarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.