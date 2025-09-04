Dolar
41.17
Euro
48.03
Altın
3,542.73
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,806.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Spor

Almanya'da taraftarlardan Başbakan Merz'in "taraftarların kontrol altına alınması" açıklamasına tepki

Almanya'da Dachverband der Fanhilfen Derneği, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in statların güvenliği konusunda taraftarların kontrol altına alınması gerektiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Erbil Başay  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Almanya'da taraftarlardan Başbakan Merz'in "taraftarların kontrol altına alınması" açıklamasına tepki

Berlin

Almanya'da futbol taraftarlarına yardım sağlayan kuruluşların çatı örgütü olan Dachverband der Fanhilfen Derneği tarafından yapılan açıklamada, Merz'in Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) bir etkinliğinde statlardaki güvenlik durumuna değindiği belirtilerek, bu bağlamda taraftarları kontrol altına almak için kulüplerin güvenlik konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Merz'in ayrıca taraftarlarla ilgili olumsuz gelişme olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Linda Röttig, Merz'in açıklamalarını eleştirerek, "Şansölye Merz'in açıklamaları bizde şaşkınlık oluşturdu ve öfkelendirdi. Hiçbir bilgisi olmadan taraftarları genel olarak ofsayta düşürüyor ve futbolun güvenlik durumuyla ilgili gerçeklerle uyuşmayan bir resim çiziyor." ifadelerini kullandı.

Statlardaki yasakları uygulama yetkisinin kulüplerin elinden almak için yoğun baskı yapanların kendi parti arkadaşları olması nedeniyle Merz'in kulüplere yönelik talebinin etkisiz olduğunu aktaran Röttig, "Merz, popülist sloganları sorgulamadan benimsemek yerine 'düşman taraftar imajı' algısını ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Linda Röttig, taraftarlara karşı giderek artan şiddetli polis müdahalelerin daha fazla kabul edilmeyeceğini aktardı. Gidişatın değişmesi gerektiğini aktaran Röttig, bunun için polise kimlik takma zorunluluğu ve silah taşıma yasağı getirilmesi gibi tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Röttig, Merz'in açıklamalarının derneğin yıllık toplantısında ele alınacağını da kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Benzer haberler

Almanya'da taraftarlardan Başbakan Merz'in "taraftarların kontrol altına alınması" açıklamasına tepki

Almanya'da taraftarlardan Başbakan Merz'in "taraftarların kontrol altına alınması" açıklamasına tepki

Antalya'ya 8 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlunun Türkiye'ye iadesi yapıldı

Macron: Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum

Macron: Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum
Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu
Macron, daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel uyumlu" olduğunu söyledi

Macron, daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel uyumlu" olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet