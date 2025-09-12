Dolar
41.37
Euro
48.51
Altın
3,647.47
ETH/USDT
4,521.10
BTC/USDT
115,061.00
BIST 100
10,319.39
Ekonomi

AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

AJet, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ikinci kez "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne layık görüldü.

Kenan Irtak  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, ABD'nin Los Angeles kentindeki APEX/IFSA Global Expo Fuarı'nda yapılan törende, APEX/IFSA Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'ya takdim edildi.

AJet, yaklaşık 600 hava yolu arasından öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde AJet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülünü ikinci kez aldı.

APEX ödülünü değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi.  

Son 12 ayda yurt dışında uçaklarımız yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından 9 ülkede, 13 havalimanında, 19 kere denetlendi. Bunun neticesinde 0,30 SAFA (bulgusuzluk) puanı ile güzel bir sonuç aldık. Uçuş emniyetinden ödün vermeden misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

AJet, geçen yıl kuruluşunun henüz 7'nci ayındayken yine APEX'in "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne hak kazanmıştı.



