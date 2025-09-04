AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor
Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık'ta sefer başlatacak.
Istanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.
İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.