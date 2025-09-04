Dolar
41.17
Euro
48.08
Altın
3,546.74
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,823.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık'ta sefer başlatacak.

Kenan Irtak  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

Istanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu: Son dönemdeki değişimler iki devletli çözüm temelinde KKTC'nin lehine olabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Rusya-Ukrayna savaşı) Barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu yineliyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Terörsüz Türkiye hedefimiz, aziz milletimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir
ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

Benzer haberler

AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Tiflis, Madrid ve Barcelona için atılan adımlarla Ankara, dünyaya bağlanacak

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet