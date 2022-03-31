Afganistan'a insani yardım konferansında 2,4 milyar dolar taahhütte bulunuldu
Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık riski bulunan Afganistan için düzenlenen insani yardım konferansında 2,4 milyar dolar yardım sözü aldı.
New York
BM, İngiltere, Almanya ve Katar ile düzenlediği Afganistan'a insani yardım konferansında, 4,4 milyar yardım çağrısında bulundu.
Konferansta 41 ülke Afganistan için toplam 2,44 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü yaptı.
ABD, konferansta 204 milyon dolar, İngiltere 286 milyon pound, Avrupa Birliği 113 milyon avro, Almanya ise 200 milyon avro yardım sözü verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, konferansta Türkiye'nin Afganistan'a 5 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı.
Önal "Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ortak çıkarımıza, aksi takdirde kitlesel göç ve terörün yayılması geniş çapta hissedilecek." uyarısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konferansta, Afganistan'daki insani durumun alarm verdiği, halkın yüzde 95'inin yeterli gıdasının bulunmadığı ve 9 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Afganistan'da aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 1 milyon çocuğun ise "ölümün eşiğinde" olduğuna dikkati çeken Guterres, acil harekete geçilmemesi halinde ülkede açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınacağını söylemişti.
Guterres "İnsanlar çocuklarını beslemek için çocuklarını, organlarını satıyor. Afgan ekonomisi fiilen çöktü, ülkede çok az nakit var. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçlu." ifadesini kullanmıştı.
Genel Sekreter Guterres, Afganistan'ın yurt dışında dondurulan 9 milyar dolarının serbest bırakılması çağrısı da yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.