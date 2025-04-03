Dolar
37.93
Euro
41.97
Altın
3,125.39
ETH/USDT
1,816.70
BTC/USDT
83,569.00
BIST 100
9,607.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'nin yeni tarifelerinin ardından altının ons fiyatı rekor yenilerken Bitcoin değer kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal ettikleri tüm ürünlere gümrük tarifeleri getirmesi altının ons fiyatının rekor kırmasını sağlarken, Bitcoin'de kayıplara yol açtı.

Bahattin Gönültaş  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
ABD'nin yeni tarifelerinin ardından altının ons fiyatı rekor yenilerken Bitcoin değer kaybetti

Berlin

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Avrupa Birliği de (AB) dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı.

Dün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 bin 167,84 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra hafif düşüş gösterdi.

Altın şu anda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri olurken, ons fiyatı bu yıl yüzde 20 arttı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da ABD'nin geniş kapsamlı gümrük tarifeleri paketinin ardından yüzde 2 düşerek 84 bin doların altına indi.

Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti. Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Trump dijital para birimlerinin destekçisi olarak görülüyor ancak şu ana kadar kripto destekçilerinin umutlarını yerine getiremedi. Bitcoin, Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot dün ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günde otoyollardan 8,4 milyon araç geçti
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapis cezası

Benzer haberler

Dünya liderlerinden Trump'ın yeni gümrük tarifelerine tepki

Dünya liderlerinden Trump'ın yeni gümrük tarifelerine tepki

ABD'nin yeni tarifelerinin ardından altının ons fiyatı rekor yenilerken Bitcoin değer kaybetti

Alman Ekonomi Bakanı Habeck'dan Trump'ın gümrük vergileri ABD için bir bumerang'a dönebilir değerlendirmesi

Trump'ın Çin'e yönelik ek vergileri iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor

Trump'ın Çin'e yönelik ek vergileri iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor
Amazon'un Tiktok'u satın almak için teklif sunduğu belirtildi

Amazon'un Tiktok'u satın almak için teklif sunduğu belirtildi
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet