Dünya

Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
New York

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir." iddiasında bulundu.

Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti.

"ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır." ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra "öyle olacağını" vurguladı.

ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı "uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği" görüşüne yer verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi
Bakan Göktaş, vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza
Ankara'da yangından etkilenen kediler kalp masajı ve oksijenle hayata döndürüldü
Bakan Fidan: Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir

Benzer haberler

Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı

Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı

Trump, ABD medyasında yer alan "5 tanker uçağının vurulduğu" haberlerini yalanladı

ABD Başkanı Trump'ın, Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifini reddettiği iddia edildi

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı
ABD Başkanı Trump, konut sahipliğini kolaylaştırmaya yönelik iki kararname imzaladı

ABD Başkanı Trump, konut sahipliğini kolaylaştırmaya yönelik iki kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi
