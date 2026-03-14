Trump, ABD medyasında yer alan "5 tanker uçağının vurulduğu" haberlerini yalanladı
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Washington
Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait, havada yakıt ikmali için kullanılan 5 tanker uçağının Tahran yönetiminin attığı füzelerle vurulduğu iddialarını yalanladı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir havalimanında vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 tanker uçağı hakkında yine sahte haber medyası tarafından kasıtlı olarak atılan yanıltıcı bir manşet." ifadesini kullandı.
Söz konusu üssün "gerçekte birkaç gün önce vurulduğunu" belirten Trump, ancak tanker uçaklarının "darbe almadığını" veya "imha edilmediğini", 5 uçaktan 4'ünde "neredeyse hiç hasar bulunmadığını" ileri sürdü.
Trump, sadece bir uçağın "biraz daha fazla hasar aldığını" ancak kısa süre içinde havada olacağını ifade ederek, New York Times, Wall Street Journal ile diğer bazı gazetelerde bu yönde çıkan haberleri yalanladı, bu basın organlarının, ABD'nin İran'a karşı "savaşı kaybetmesini istediklerini" savundu.
Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının yerdeyken vurulduğu ifade edilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan 2 KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
Trump, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'na savaş gemilerini göndereceğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
ABD Başkanı, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, Boğaz'ın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla, ABD ile eşgüdüm içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek." ifadesine yer verdi.
İran'ın askeri kapasitesinin tamamının yok edildiğini öne süren Trump, bununla birlikte, Tahran yönetiminin hala Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasına "insansız hava aracı gönderme, boğaza mayın döşeme ya da kısa menzilli füze fırlatma" kapasitesinin bulunduğunu belirtti.
Trump, "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar." değerlendirmesinde bulundu.
Bu süre zarfında ABD'nin, İran'ın kıyı şeridini bombardımanlarla "yerle bir etmeye" ve İran'a ait gemileri de "aralıksız olarak sulara gömmeye" devam edeceğini kaydeden Trump, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı çok yakında yeniden açık, güvenli ve özgür bir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
