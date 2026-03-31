Trump'ın eski başdanışmanı Bannon: Netanyahu'nun Miami'deki evladını yarın kovun

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun ABD'den sınır dışı edilmesi ve orduya alınarak savaşa gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
New York

Trump'ın ilk döneminde bir süre danışmanlığını yapan Bannon, "Gerçek Amerika'nın Sesi" isimli çevrimiçi programda, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili yorum ve eleştirilerde bulundu.

İran'a karşı bir savaş yürütülürken Netanyahu'nun oğlu Yair'in ABD'de olmasını sorgulayan Bannon, onun ABD'den kovularak İran cephesine gönderilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yair'i sınır dışı edilip İran'da savaşmaya gönderilmesi için ABD İç Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunan Bannon, "Netanyahu'nun Miami'deki evladını yarın kovun." dedi.

Bannon, Florida eyaletinin Miami kentinde tatiline devam eden Yair'in bir İsrail vatandaşı olarak, üniforma giydirilip İran'la savaşmak üzere ön cepheye gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) hareketinin güçlü savunucularından olarak bilinen Bannon, Yair Netanyahu için, "İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) nerede? Ona ihtiyacımız var. Yakalayın onu. Dışarı atın. Geri gönderin. Üzerine bir üniforma geçirin. İlk dalganın içinde o da yer alsın." ifadelerini kullandı.

Bannon ayrıca, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ve ABD ile müttefik olan bazı Arap ülkelerin isimlerini de sayarak, bu ülke prenslerinin de Londra ve benzeri şehirlerden kovulup Körfez'deki savaşa gönderilmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu'nun oğulları Avner ve Yair'in, yetişkin yaşlarına rağmen İsrail'de zorunlu olan askerlik görevlerini henüz yerine getirmemeleri Amerikan kamuoyunda zaman zaman gündem oluyor.

