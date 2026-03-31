Dolar
44.48
Euro
51.04
Altın
4,513.66
ETH/USDT
2,036.90
BTC/USDT
66,719.00
BIST 100
12,626.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın savaşın ardından "bir şekilde" açılacağını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde yeniden açılacağını" belirtti.

Mücahit Oktay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
New York

El-Cezire'ye konuşan Rubio, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili soruları cevapladı.

Rubio, İran içindeki bazı kişilerle ABD arasında, çoğunlukla aracı kişiler vasıtasıyla, "mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğinin, bir kısım konuşmaların yapıldığının" altını çizdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak." diyen Rubio, İran'ın, çatışmalar bittikten sonra boğazı kapatması halinde "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini" ve aslında bunun "daha önce de gerçekleşebileceğini" ileri sürdü.

Rubio, ABD'nin İran'da "bir rejim değişikliğine yönelik tercihini" bir kez daha dile getirerek, böyle bir fırsatın ortaya çıkması durumunda "onu değerlendireceklerini" söyledi.

İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in iktidarda kalıp kalmadığının ABD için belirsizliğini koruduğunu belirten Rubio, "İran içinde kararların nasıl alındığının net olmadığını" kaydetti.

"Nükleere son ver" çağrısını yineledi

Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ı tekrar nükleer programına son vermeye, insansız hava aracı ve füze programını kısıtlamaya çağırdı.

İran'ın gelecekte nükleer enerji kapasitesine ulaşma ihtimalini tamamen dışlamayan Rubio, ancak "hızlı şekilde silahlanmalarına olanak tanıyan bir sisteme sahip olamayacaklarını" söyledi. Rubio, şunları kaydetti:

"İran'da iktidarda olan kişileri göz önünde bulundurarak, istikrara ulaşmanın en iyi yolunun, İran'ın gelecekte bu füzeleri ve insansız hava araçlarını kendi altyapısına ve sivil halkına karşı fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Bu, son 10 yıldır olduğundan daha zayıf bir İran. 5 yıl sonrasını ya da 3 yıl sonrasını düşünün; daha fazla füzeye, daha fazla insansız hava aracına sahip olduklarında komşularına ve bize neler yapmaya hazır olacaklarını hayal edin; bu tahammül edilemezdi."

Trump 2018'de, başkanlığının ilk döneminde, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet