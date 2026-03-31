Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

WSJ: ABD, Orta Doğu için 3. uçak gemisini görevlendirdi

ABD'nin 3. uçak gemisi USS George H.W. Bush'un Orta Doğu'ya görevlendirildiği, geminin Virginia eyaletinin Norfolk Limanı'ndan hareket ettiği ileri sürüldü.

Mücahit Oktay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
WSJ: ABD, Orta Doğu için 3. uçak gemisini görevlendirdi

New York

Wall Street Journal'a göre, ABD'li yetkililer, USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden savaş gemilerinin, Orta Doğu'daki diğer 2 uçak gemisine eşlik etmek üzere Norfolk'tan ayrıldığını iddia etti.

Gazeteye isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan 2 yetkili yaptıkları açıklamada, ABD'nin bölgede bulunan 2 uçak gemisinden USS Abraham Lincoln'ün "Arap Denizi'nde" faaliyet gösterdiğini, USS Gerald R. Ford gemisinin de onarım için Hırvatistan Limanı'nda bulunduğunu savundu.

Yetkililer, ABD'nin öngörülebilir gelecekte 3 uçak gemisinin de Orta Doğu'da buluşabileceğini öne sürdü.

3. gemi USS George H.W. Bush'un görevlendirilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da, kara harekatı dahil, daha fazla askeri seçeneği değerlendirdiği ve bölgeye daha çok ABD kuvvetinin sevk edildiği bir döneme denk geldiği iddia edildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi onarım için Suda Deniz Üssü'ne gelmişti

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

WSJ: ABD, Orta Doğu için 3. uçak gemisini görevlendirdi

WSJ: ABD, Orta Doğu için 3. uçak gemisini görevlendirdi

