Dolar
44.17
Euro
50.90
Altın
5,009.93
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
74,007.00
BIST 100
12,956.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Washington

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Benzer haberler

Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

Fed faiz kararı toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların gölgesinde girecek

Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e "asla saldırmadığını" ileri sürdü

Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı

Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı
Trump, ABD medyasında yer alan "5 tanker uçağının vurulduğu" haberlerini yalanladı

Trump, ABD medyasında yer alan "5 tanker uçağının vurulduğu" haberlerini yalanladı
ABD Başkanı Trump'ın, Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifini reddettiği iddia edildi

ABD Başkanı Trump'ın, Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifini reddettiği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet