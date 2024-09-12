Dolar
33.93
Euro
37.46
Altın
2,540.62
ETH/USDT
2,345.10
BTC/USDT
57,683.00
BIST 100
9,460.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerince Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin evinin önünden yayındayız
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu ağustosta aylık bazda beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
ABD'de üretici enflasyonu ağustosta aylık bazda beklentileri aştı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, temmuzda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 1,7 oldu. Üretici enflasyonunun ağustosta yıllık bazda yüzde 1,8 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 2,1 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 olduğu yönündeydi.

Çekirdek üretici fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,3 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Elban'dan kentte dün etkili olan sağanakla ilgili açıklama
Muğla'da bu yıl çıkan 385 yangında 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklama
LGS sınavındaki bir soru İdare Mahkemesince iptal edildi
Türk'ün büyük zaferi Sakarya Meydan Muharebesi 103 yaşında

Benzer haberler

ABD'nin New York şehrindeki müzenin 3 çalışanı kefiye taktıkları gerekçesiyle kovuldu

ABD'nin New York şehrindeki müzenin 3 çalışanı kefiye taktıkları gerekçesiyle kovuldu

ABD'de üretici enflasyonu ağustosta aylık bazda beklentileri aştı

Uzmanlara göre, ABD ile GKRY arasındaki savunma anlaşmasında İsrail'in de etkisi var

Washington Post'un bulguları, Eygi'nin katledilmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu

Washington Post'un bulguları, Eygi'nin katledilmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu
ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 440 kilometrekareden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 440 kilometrekareden fazla alan kül oldu
ABD'de 2021'deki Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için güvenlik artırılacak

ABD'de 2021'deki Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için güvenlik artırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet