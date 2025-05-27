Dolar
39.03
Euro
44.28
Altın
3,299.91
ETH/USDT
2,686.90
BTC/USDT
110,186.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan cinsiyet değiştiren sporculara izin veren California'nın federal fonlarını sonlandırma uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletinin federal fonlarını kesebileceği uyarısında bulundu.

Hakan Çopur  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Trump'tan cinsiyet değiştiren sporculara izin veren California'nın federal fonlarını sonlandırma uyarısı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini belirterek, bundan memnun olmadığını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı, "Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde, California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu
Bağcılar'da 4 milyon liralık silahlı gasp güvenlik kamerasında
Ankara'da çocuklarını okula götürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ateşle oynuyor" diye yüklendi

Trump'tan cinsiyet değiştiren sporculara izin veren California'nın federal fonlarını sonlandırma uyarısı

ABD'de Kovid-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek

ABD'de Kovid-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek
Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor

Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor
Malezya Başbakanı, Trump ASEAN ile zirve düzenlemek isterse kabul edeceklerini bildirdi

Malezya Başbakanı, Trump ASEAN ile zirve düzenlemek isterse kabul edeceklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet