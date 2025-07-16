Dolar
40.25
Euro
46.83
Altın
3,337.27
ETH/USDT
3,157.50
BTC/USDT
118,109.00
BIST 100
10,210.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara’da "15 TEMMUZ: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Epstein dosyaları konusunda "şeffaflık" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Dilara Karataş  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Epstein dosyaları konusunda "şeffaflık" çağrısı

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, katıldığı podcast programında, Trump'ın gündemde tutulmasından rahatsız olduğu Epstein meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Epstein dosyasıyla ilgili çelişkili açıklamalarına işaret eden Johnson, Bondi'nin bu konudaki açıklamalarını izah etmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in Kongre'de ifade verip vermeyeceği ya da Adalet Bakanlığından belgelerin getirtilip getirtilmeyeceği sorusuna da "Ben şeffaflıktan yanayım. Bu çok hassas bir konu ama her şey kamuoyuna açıklanmalı ve insanlar kendileri karar vermeli." şeklinde yanıt verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, bu ifadeleriyle, Trump'ın yaklaşımından ayrışan bir tutum göstermiş oldu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 252'ye yükseldi
Ankara'da belediye otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı
Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın 50 dekar alana zarar verdi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Epstein dosyaları konusunda "şeffaflık" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Epstein dosyaları konusunda "şeffaflık" çağrısı

ABD'de yıllık enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı

Fetullah Gülen'in ölümü ve FETÖ'nün çözülme süreci

FETÖ'nün Amerikan rüyası kabusa mı dönüyor?

FETÖ'nün Amerikan rüyası kabusa mı dönüyor?
ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan "Epstein dosyalarının açıklanması" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan "Epstein dosyalarının açıklanması" çağrısı
Trump, Putin'le ilgili hayal kırıklığı yaşadığını ancak onunla henüz ilişkisini kesmediğini söyledi

Trump, Putin'le ilgili hayal kırıklığı yaşadığını ancak onunla henüz ilişkisini kesmediğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet