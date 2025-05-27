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Dünya

İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile yürütülen nükleer müzakereleri tehlikeye atabilecek adımlar atmaması konusunda uyardığı aktarıldı.

Mustafa Deveci  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı

Ankara

İsrail'in Walla haber sitesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ile Netanyahu arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin gündeme geldiğini belirtti.

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Trump ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin son haftalarda İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalayabileceği veya görüşmeleri baltalayabilecek başka adımlar atabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra bazı ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun Trump'tan yeşil ışık almadan bile İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verebileceğinden endişe duyduğu kaydedildi.

Geçen haftaki telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya İran'la diplomatik çözümün "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söylediği aktarıldı.

İsrail'i ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in pazar günü Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Trump'ın müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınılması gerektiği yönündeki mesajını ilettiği belirtildi.

Noem'in ayrıca görüşmede, Trump'ın İran ile müzakereleri haftalarca veya aylarca uzatmayacağını, ancak birkaç gün içinde bir karar vereceğini söylediği ve Netanyahu'ya "bize bir hafta verin" dediği ileri sürüldü.

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

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