Dünya

ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır, Ecem Şahinli Ögüç  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü

Ankara

CNN'in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin ailesi açıklamada bulundu.

Cheney'nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

