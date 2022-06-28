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Ekonomi

ABD'de tüketici güveni, enflasyon endişeleriyle 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, enflasyonla ilgili artan endişelerin etkisiyle haziranda aylık bazda 4,5 puan azalışla 98,7 seviyesine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Dilara Zengin Okay   | 28.06.2022
ABD'de tüketici güveni, enflasyon endişeleriyle 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

Washington

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 4,5 puan azalarak 98,7'ye düştü. Bu dönemde Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güveninin 100,4 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, mayısta 103,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, haziranda 0,3 puan azalışla 147,1 seviyesine indi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 7,3 puan azalarak 66,4 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin haziranda düşüşünü ikinci aya taşıdığını belirtti.

Beklentiler endeksinin neredeyse 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret eden Franco, "Tüketicilerin daha karamsar görünümü, başta artan benzin ve gıda fiyatları olmak üzere enflasyonla ilgili artan endişelerden kaynaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Franco, beklentilerdeki düşüşün 2022'nin ikinci yarısında daha zayıf bir büyümenin yanı sıra yıl sonuna kadar artan bir resesyon riskine işaret ettiği aktardı.

Lynn Franco, tüketici harcamalarının ve ekonomik büyümenin, gelecek 6 altı ay boyunca enflasyon ve faiz artışlarından kaynaklanan güçlü rüzgarlarla daha fazla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

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