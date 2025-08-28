Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,406.00
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
112,810.00
BIST 100
11,411.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 229 bine düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 231 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 235 binden 234 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 bin 500 artarak 228 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalışla 1 milyon 954 bin oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu

ABD'nin tarifeleri ikiye katlaması Hindistan'ın milyarlarca dolarlık ihracatını riske atıyor

ABD'nin tarifeleri ikiye katlaması Hindistan'ın milyarlarca dolarlık ihracatını riske atıyor
ABD'nin, Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderdiği belirtildi

ABD'nin, Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderdiği belirtildi
Trump yönetimi, ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor

Trump yönetimi, ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet