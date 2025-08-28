Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,406.55
ETH/USDT
4,587.90
BTC/USDT
112,882.00
BIST 100
11,407.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

Dilara Zengin Okay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak yatırımlar ve tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü düzeltmeleri yansıtırken, bu etkiler kamu harcamalarındaki aşağı yönlü ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,1'den yüzde 2'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5 oldu. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artış göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

Merkez Bankası rezervleri 176,3 milyar dolar oldu

Bakan Yumaklı "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi"ni açıkladı

Bakan Yumaklı "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi"ni açıkladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet