Dolar
41.96
Euro
48.95
Altın
4,348.66
ETH/USDT
3,978.10
BTC/USDT
111,051.00
BIST 100
10,484.39
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 275,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,78, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,90 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını desteklerken, BIST 100 endeksi de yatırımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine dair iyimser beklentileriyle günü alıcılı seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin, Avro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

