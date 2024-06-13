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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: "Borç, ekonominin büyüklüğüne göre dengelenirse, makul bir yerdeyiz"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borcu ekonominin büyüklüğüne göre dengelenirse, "makul bir yerde" olduklarını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
ABD Hazine Bakanı Yellen: "Borç, ekonominin büyüklüğüne göre dengelenirse, makul bir yerdeyiz"

New York

Yellen, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ülke ekonomisinin durumu, iş gücü piyasası, enflasyon görünümü, ABD'nin borç yükü ve dondurulan Rus varlıkları gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Söz konusu varlıklardan elde edilen gelirin Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılması önerilerine yönelik Yellen, "Bizim görüşümüz, varlıklara el koymanın yasal, ahlaki ve ekonomik olarak makul olduğudur. Ancak aradığımız şey, müttefikleri bir arada tutmak, Ukrayna'yı destekleyen tüm ortakların kabul edebileceği bir şekilde ortak bir şeyler yapmanın bir yolunu bulmak." diye konuştu.

Yellen, ülkede çok hızlı bir tempoda istihdam artışı olduğunu ama aynı zamanda işsizlik oranının biraz yukarı doğru kaydığını anlattı.

İşsizlik oranının hala tarihi seviyelerinden düşük olduğunu vurgulayan Yellen, "İş gücü piyasası biraz daha az sıcak ve biraz daha normal hale geldi. Artık pandemi öncesine benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, ücretlerin arttığını ancak daha yavaş bir oranda yükseldiğini belirterek, bunun enflasyona bir tehdit gibi görünmediğini dile getirdi.

Ülkenin borcuna yönelik de konuşan Yellen, "Borç, ekonominin büyüklüğüne göre dengelenirse, makul bir yerdeyiz. Benim bakış açıma göre, borcun gerçek faiz maliyetine bakmalıyız. Aslında yük bu." dedi.

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