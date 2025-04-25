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Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinde yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin açıkladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne yönelik, "Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Serhat Tutak  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinde yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti

Ankara

Mehmet Şimşek, Bankanın yayımladığı nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

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