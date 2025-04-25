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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Küresel ticaret gerilimlerindeki tırmanış, enflasyon görünümünü karmaşıklaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret gerilimlerinde devam eden tırmanışın, enflasyon görünümünü karmaşıklaştırdığı uyarısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ticaret gerilimlerindeki tırmanış, enflasyon görünümünü karmaşıklaştırıyor

Berlin

Lagarde'ın, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı konuşma, ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Küresel enflasyonun gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü piyasalarının gevşemesi ve geçen yıllardaki para politikası sıkılaştırmalarının etkisiyle kademeli olarak düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Lagarde, "Ancak, ticaret gerilimlerinin tırmanmaya devam etmesi enflasyon görünümünü karmaşıklaştırmaktadır." uyarısında bulundu.

Lagarde, gümrük tarifelerinin, döviz kurlarında dalgalanmaları tetikleyebileceğine, ithalat fiyatlarını etkileyebileceğine ve tedarik zincirlerini bozabileceğine işaret ederek, bunların enflasyon üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu da kaydetti.

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Christine Lagarde, "Jeopolitik gerilimler enerji piyasaları, güven ve yatırım açısından çift taraflı enflasyon riskleri oluşturmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin çoğu ölçümün, enflasyonun sürdürülebilir temelde ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yerleşeceğine işaret ettiğini anlatan Lagarde, enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde istikrarlı hale getirmede kararlı olduklarını tekrarladı.

ECB Başkanı Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını vurgulayarak, "Küresel ticaret gerilimindeki büyük tırmanış ve buna bağlı belirsizlikler, ihracatı azaltarak Avro Bölgesi büyümesini muhtemelen düşürecek, yatırım ve tüketimi de aşağı çekebilecek." yorumunu yaptı.

Finansmanın da sıkılaşabileceğine dikkati çeken Lagarde, koşulların, yatırımları ve hane halklarının tüketimini azaltabileceğini belirtti.

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