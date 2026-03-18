Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesine yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1 olurken bölgede aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 2,5 oldu.

İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandı
İllere göre bayram namazı saatleri
Pilotların küresel buluşması İstanbul'da 23-26 Nisan'da gerçekleşecek
Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi
AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir
AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
