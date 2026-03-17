Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Meiramgul Kussainova  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Astana

Kazakistan'da temaslarda bulunan O'Sullivan, başkent Astana'daki AB Misyon Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

O'Sullivan, ülkeye 5. kez düzenlediği ziyaretin, Kazak yetkililerle düzenli temasın bir parçası olduğunu söyledi.

AB'nin Kazakistan ile finansal işbirliğinin güçlü ve yapıcı bir diyaloğa dayandığının altını çizen O'Sullivan, "Umarım bu işbirliği gelecekte de devam eder." dedi.

O’Sullivan, yaptırımla yasaklanmış ürünlerin dolaşımı konusunda Kazakistan ile iyi bir diyalog yürütüldüğünü ve özellikle silah yapımında kullanılan ürünlerin takibinde başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.

Kazak petrolünün Avrupa'ya ihracatını engelleyecek bir yaptırım olmadığını aktaran O'Sullivan, "Genel olarak, ziyaret Kazakistan ile yaptırımlar konusundaki güçlü işbirliğimizi teyit eden çok faydalı bir ziyaret olmuştur." diye konuştu.

O'Sullivan, AB ile işlem yapması kısıtlanan çok sayıda Rus bankasının diğer ülkeler üzerinden finansal ağlar kurmaya çalıştığına işaret ederek "Ancak biz dikkatli bir şekilde hareket ediyor ve dünya genelindeki bankaların yaptırımları atlama ihtimali olan faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz." dedi.

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi O'Sullivan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Van'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Benzer haberler

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız
AB Yüksek Temsilcisi, bilişsel savaşların demokrasileri ciddi şekilde zayıflattığı konusunda uyardı

AB Yüksek Temsilcisi, bilişsel savaşların demokrasileri ciddi şekilde zayıflattığı konusunda uyardı
AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı

AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı
