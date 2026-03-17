AB Yüksek Temsilcisi, bilişsel savaşların demokrasileri ciddi şekilde zayıflattığı konusunda uyardı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, güvenlik ortamının giderek karmaşık hale geldiğine ve savaşların sadece sahalarda yapılmadığına dikkati çekerek bilişsel savaşların demokrasileri zayıflattığı uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dış İlişkiler Servisinin yıllık Yabancı Bilgi Manipülasyonuna ve Müdahalesine Karşı Koyma Konferansı'nda konuştu.

Birlikte çalışmanın önemine işaret eden Kallas, güvenlik ortamının her yerde giderek daha yoğun ve karmaşık hale geldiğine dikkati çekti.

Kallas, bunun yalnızca sahada görülen çatışmalar, roket atışları ve patlamalarla sınırlı olmadığını belirterek "Aynı zamanda insanların kalpleri ve zihinleri için yürütülen bilişsel bir savaş da söz konusu. Bu savaşın bir tarafında yalanlar ve yanlış anlatılar kullanılıyor ve bu durum, demokrasilerimizi ciddi şekilde zayıflatıyor. Bu nedenle buna karşı koymamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mücadele gerçekleşirken kullanılan araçların ifşa edilmemesinin de önemli olduğunun altını çizen Kallas, rakiplerin kullanılan araçlar hakkında bilgi edinmesinin kendilerini zayıflatabileceğini ifade etti.

Kallas, mücadele bağlamında AB'nin bugüne kadar büyük ölçüde savunmada kaldığını söyleyerek "Yani onlar saldırıyor, biz ise kaçınmaya ve durumu yönetmeye çalışıyoruz. Ancak daha fazla inisiyatif almalı, daha proaktif olmalıyız. Yalanlarla gerçeği kullanarak mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

