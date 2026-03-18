Dolar
44.22
Euro
51.03
Altın
4,860.21
ETH/USDT
2,221.00
BTC/USDT
71,906.00
BIST 100
13,131.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Ekonomi

AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), girişimcilerin Birlik genelinde 48 saat içinde tamamen çevrim içi olarak şirket kurmalarını sağlayacak "EU Inc." planı hazırladı.

Ata Ufuk Şeker  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor

Brüksel

AB Komisyonu, daha fazla yeni girişimi çekmek ve şirketlerin 27 üyeli AB genelinde tek bir kural setine göre faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla hazırlanan "EU Inc." teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, girişimlere, AB genelinde şirket kuruluşu ve yönetimine ilişkin tek ve uyumlaştırılmış kurallar seti sunulacak.

Böylece, işletmelerin farklı ulusal sistemler arasında karşılaştığı bürokratik engeller azaltılacak.

EU Inc. kapsamında girişimciler, 100 avronun altında maliyetle ve asgari sermaye şartı olmadan şirket kurabilecek. Süreç tamamen dijital yürütülecek ve şirketler tüm bilgilerini yalnızca bir kez AB sistemi üzerinden sunacak.

Söz konusu EU Inc. teklifi ile Avrupa genelinde şirket kurmak çok daha kolay hale gelecek. Her girişimci, AB'nin herhangi bir yerinden tamamen çevrim içi olarak 48 saat içinde şirket kurabilecek.

EU Inc., şirketlerin birden fazla ulusal sistemle uğraşmak yerine tercih edebileceği tek ve uyumlaştırılmış bir şirket kuralları seti sağlayacak. Böylece işletmelerin AB genelinde kurulması, faaliyet göstermesi ve büyümesini kolaylaştıracak.

Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

"Asgari sermaye şartı aranmayacak"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "EU Inc. ile her girişimci, AB'nin herhangi bir yerinden 48 saat içinde şirket kurabilecek. Tüm süreç tamamen dijital ve maliyet 100 avronun altında olacak. Asgari sermaye şartı aranmayacak." dedi.

Sermayenin anında hareket ettiğine ve verilerin saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına ulaştığına işaret eden von der Leyen, "Avrupa'da hala bir şirket kurmak ya da tek pazar içinde başka bir ülkede iş yapmaya başlamak haftalar, hatta aylar sürebiliyor." diye konuştu.

"Avrupa içindeki engeller, dışarıdan gelen gümrük vergilerinden daha fazla zarar veriyor." diyen von der Leyen, girişimlerin AB içinde tek bir pazar yerine, 27 farklı hukuk sistemi ve 60'tan fazla ulusal şirket türüyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, EU Inc. ile tek bir Avrupa şirket çerçevesi oluşturacaklarını, 450 milyon tüketiciden oluşan AB pazarının tamamında geçerli olacak basit kurallar seti sunacaklarını söyledi.

EU Inc. girişimi, AB'nin rekabet gücünü artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu girişimle özellikle startup ve büyüme aşamasındaki şirketlerin AB içinde daha hızlı gelişmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gelibolu'da "57. Alay ruhu" yeniden canlandı

Benzer haberler

AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor

AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı
AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi
AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet